El Paso: Habrá mercado bajo las estrellas durante el 'Tercer Jueves'

El Paso.- El Departamento de Museos y Asuntos Culturales (MCAD) de la Ciudad de El Paso realizará este 21 de junio una edición más de los “Tercer Jueves” en el Downtown Arts District.

Será una noche de creatividad, comunidad y sabor local con el mercado bajo las estrellas.

La cita es de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Los visitantes disfrutarán de:

Música en vivo dentro del Museo de Arte por parte de la Fundación Internacional de Música El Paso.

Taller gratuito: "¡Cómo reservar!" - perfecto para músicos locales y creativos

Envision El Paso presentará un taller de uso del suelo con una actividad de mapeo práctica.

Arte y productos hechos a mano.

Comida y bebidas.

Un vibrante mercado nocturno bajo las estrellas.

El “Tercer Jueves” es una iniciativa que incluye horarios extendidos y programación en varios lugares del centro de la vecina ciudad.