El Paso: ¿Frustrado por la derrota de Cowboys? No quemes tu jersey, mejor dónala

El Paso.– El refugio para personas sin hogar Opportunity Center for the Homeless invita a los paseños que son aficionados a los Dallas Cowboys a que no quemen sus prendas del equipo y mejor las donen.

A través de Facebook, Opportunity Center for the Homeless informó que está recolectando la ropa de los Cowboys, así como de otros equipos de la NFL que no llegarán al Super Bowl 2024.

"Lo sabemos, el amor duele, pero estas chaquetas encontrarán un nuevo fan que las atesorará como una victoria", se lee en la publicación.

El anuncio del refugio se dio luego de que el domingo 14 de enero los Cowboys fueron eliminados de la Ronda de Comodines por Green Bay Packers.

En la cuenta de Instagram @therealfitfamelpaso se compartieron videos de aficionados frustrados por la derrota. Quemaron y tiraron a la basura los jersey del equipo.

Opportunity Center for the Homeless se ubica en 1208 Myrtle Avenue. Para más información puede llamar al 915-577-0069.