El Paso: Equipos de rescate se movilizan por personas dentro de alcantarilla

El Paso.- Equipos de rescate de la vecina ciudad de movilizaron la tarde de este viernes debido al reporte de varias personas que necesitaban asistencia urgente dentro del sistema de alcantarillado.

Los hechos se registraron en el área de 3600 Paisano.

En el lugar se informó que los individuos se encontraban dentro de la estructura subterránea.

No se ha confirmado si este incidente está relacionado con actividades de tráfico de personas o si se trata de una emergencia médica o accidental.

Con información de Telemundo 48 El Paso