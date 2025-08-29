El Paso: Detienen a juarense tras ataque de sus pitbull a adulto mayor

El Paso.- El 26 de agosto de 2025, los detectives de la oficina del Sheriff del Condado de El Paso fueron llamados por el Condado de Control Animal de El Paso a la zona de Saltillo y Guitar en San Elizario tras un ataque de perro.

A su llegada, los agentes descubrieron que un hombre de 60 años había sido brutalmente atacado por dos perros pitbull. La víctima sufrió heridas mortales en el cuello y las extremidades y perdió el conocimiento debido a la grave pérdida de sangre. Fue transportado a un hospital local y admitido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para tratamiento de emergencia.

Los oficiales de Control Animal en la escena pudieron localizar y asegurar a uno de los perros atacantes. Los detectives abrieron inmediatamente una investigación, que llevó a la identificación de la dueña de los perros, Laura Méndez González, de 51 años. Los investigadores determinaron que Méndez González residía en Juárez, México, y había estado dejando a los perros desatendidos en una residencia en San Elizario, volviendo solo una vez a la semana para proporcionar comida. Los detectives creen que los perros escaparon a través de una valla rota en busca de comida y agua.

A través del curso de la investigación, los detectives obtuvieron una orden de registro para incautar al segundo perro y una orden de arresto para Méndez González por el cargo de ataque de un perro que resultó en lesiones corporales graves. Su fianza se fijó en 25 mil dólares.

El 27 de agosto de 2025, los detectives, trabajando con el Condado de El Paso, ejecutaron la orden de registro, confiscaron al segundo perro y coordinaron la detención de Méndez González. Fue detenida y registrada en el centro penitenciario del condado de El Paso.