El Paso.- Las corporaciones policiales en El Paso, tanto el Departamento de Policía, como el Sheriff del Condado, rechazan participar en las denominadas “redadas” contra inmigrantes indocumentados que llevan a cabo las diversas agencias federales, entre ellas el ICE, HSI, CBP y la Patrulla Fronteriza.

Óscar Ugarte, sheriff del Condado, señaló que una reciente ley de Texas obliga a los alguaciles a firmar un contrato con el Gobierno Federal para controlar la migración ilegal, pero les dan opciones de participación y, en el caso del alguacil paseño, eligió acudir a las prisiones para buscar a aquellas personas condenadas por cargos criminales que sean indocumentados para ponerlos a disposición del ICE e iniciar con su proceso de deportación.

“No tenemos los recuros ni humanos, materiales ni económicos para hacernos cargo de una acción federal, pero solo en aquellos casos donde nos pidan resguardo lo tendremos que hacer, sin embargo, en un acuerdo que tenemos por ley, nosotros acudiremos a las cárceles y quienes estén condenados por cargos federales y no tengan documentos los vamos a procesar y entregar al ICE o al HSI”, recalcó.

En el caso de Socorro, el alcalde Rudy Cruz señaló que están en las mismas condiciones, es decir, no cuenta con elementos policiacos para desviarlos a las redadas contra inmigrantes, por lo que solamente se centran en la seguridad de los más de 40 mil habitantes del sector.

“O damos seguridad a nuestras familias, a nuestros residentes o nos distraemos en tareas federales y la verdad, mi prioridad es la gente de Socorro”, destacó el edil texano.

El Departamento de Policía de El Paso, aunque cuenta con más elementos en sus filas, la orden del gobierno local es que solamente en peticiones especificas de las agencias federales, por ejemplo: detenciones de criminales de alto riesgo, entonces si ayudarán, pero no perseguirán migrantes.