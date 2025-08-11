El Paso: Choca, huye y después reporta su vehículo como robado

El Paso.- La Policía de El Paso arrestó a Lesley Delgado García, de 26 años, por presentar una denuncia falsa.

El 27 de abril de 2025, Lesley García acudió al Comando Regional del Noreste para denunciar el robo de su vehículo. Los investigadores de robo de autos comenzaron a investigar su caso.

Durante la investigación, se supo que la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico también estaba investigando el vehículo de García, quien se dio a la fuga el día anterior.

Durante la investigación, se determinó que García había denunciado el robo de su vehículo tras verse involucrada en un accidente de tránsito. El 6 de agosto, García fue detenida y ingresada en el Centro de Detención del Condado de El Paso con una fianza de mil 500 dólares.