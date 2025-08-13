El Paso: Cae hombre armado por apuntar a ocupantes de un vehículo

El Paso.- El lunes 11 de agosto, aproximadamente a las 6:46 de la tarde, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso respondieron a la zona de Westway Boulevard y De Alva Drive en referencia a un informe de un sujeto con un arma de fuego.

El denunciante indicó que el sospechoso, identificado como Luis Daniel Delgado, de 36 años, le había apuntado con una pistola a él y a otros ocupantes en su vehículo.

Los agentes llegaron rápidamente a la zona y localizaron el vehículo de Delgado, iniciando una parada de tráfico en la cuadra 8000 de Kiely Road.

Delgado fue detenido sin incidentes, y se recuperó una pistola cargada del interior de su vehículo. Fue trasladado al centro penitenciario del condado de El Paso, donde fue acusado de asalto agravado con un arma mortal con una fianza de 20 mil dólares, conducir mientras estaba intoxicado con un contenedor abierto con una fianza 2 mil dólares y portar ilegal de un arma con un bono de mil dólares.