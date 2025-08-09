El Paso: Buscan a hombre por depósito de cheques fraudulentos

El Paso.- El Departamento de Seguridad Pública de Texas solicita el apoyo de la comunidad para identificar a un hombre involucrado en el depósito de cheques fraudulentos.

Alrededor de las 12:00 de la noche del 11 de junio, un sujeto desconocido depositó varios cheques fraudulentos en uno de los cajeros automáticos GECU ubicados en 4521 Cohen Ave., en el noreste de El Paso.

El sospechoso es descrito de complexión delgada, que pesa aproximadamente 120 a 130 libras.

Quien cuente con información sobre este caso debe llamar al 915-566-8477 (TIPS) o reportar en línea. Si los datos aportados a la corporación llevan a un arresto, puedes calificar para una recompensa en efectivo.