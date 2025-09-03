El Paso: Buscan a dos personas por robo de múltiples artículos en Ulta

El Paso.- La Policía de El Paso solicita el apoyo de la comunidad para identificar a dos personas involucradas en el robo de múltiples artículos de una tienda.

Los hechos ocurrieron a las 7:06 de la tarde en el Ulta de 1313 George Dieter.

Quien cuente con información sobre este caso debe llamar al 915-566-8477 (TIPS) o reportar en línea.

Si los datos aportados a la corporación llevan a un arresto, puedes calificar para una recompensa en efectivo.