El Paso: Arrestan a hombre después de resistirse a los agentes

El Paso.- El viernes 29 de agosto, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso respondieron a una llamada de disturbios en el bloque 7100 de Kayla Dr. A su llegada, los agentes se pusieron en contacto con Ángel Geovanny Martínez, de 29 años.

Durante la investigación, los agentes se enteraron de que Martínez tenía una orden de arresto por agresión a una persona embarazada.

Cuando los agentes intentaron arrestarlo, Martínez se resistió físicamente e ignoró repetidos mandos verbales fuertes.

Después de una breve lucha, los agentes pudieron tomar el control de Martínez y detenerlo. Fue trasladado a la Cárcel del Condado de El Paso, donde fue registrado bajo cargos de asalto a una persona embarazada con fianza fijada en 25 mil dólares, y resistirse al arresto, búsqueda o transporte con bono establecido en 2 mil 500 dólares.