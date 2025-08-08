El Paso: Arrestan a mujer por robo de vehículos y atropello y fuga

El Paso.- El 7 de agosto de 2025, aproximadamente a las 4:06 de la tarde, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso respondió a la cuadra 14800 de Las Colonias Road respecto a un vehículo robado. La investigación reveló que un Chevrolet Silverado blanco 2021, valorado en 70 mil dólares, había sido tomada sin el consentimiento del dueño.

Veinte minutos después, los agentes fueron enviados a la intersección de N. Carretera Clint-San Elizario y Alameda Avenue por accidente vehicular que involucra a la Silverado robada. Al llegar, se enteraron de que el vehículo había huido hacia el oeste en Alameda Avenue. Se emitió una alerta de "Estar atentos" a las agencias circundantes.

Poco tiempo después, el Silverado fue localizado abandonado en la zona desierta al sur de Eaton Manor y Flamborough Drive. Aproximadamente a las 9:00 de la noche, el Departamento de Policía de El Paso notificó a los agentes que habían detenido a una mujer que coincidía con la descripción proporcionada, quien fue identificada como Juana Camacho, de 34 años, de Tornillo, Texas.

Camacho fue trasladada a la Estación de Patrulla Peter J. Herrera, donde detectives de la División de Investigación Criminal tomaron el caso. Durante el interrogatorio, Camacho admitió robar la Silverado y huir del lugar del accidente vehicular.

Ella fue registrada en el centro penitenciario del condado de El Paso por cargos de robo de propiedad y colisión de daños.