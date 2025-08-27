El Paso: Arrestan a joven por evadir detención con un vehículo

El Paso.- La Policía de El Paso dio a conocer sobre el arresto de Hendrix Lee Flores, 17 años, por evadir arresto o detención con un vehículo, con una fianza de 5 mil dólares.

Alrededor de la 1:20 de la tarde del 18 de agosto de 2025, oficiales del Grupo de Trabajo contra el Robo de Autos del Departamento observaron un Kia Optima 2019, previamente reportado como robado, conducido por Hendrix Lee Flores.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) asistió e intentó detener el vehículo. El conductor, identificado como Hendrix Lee Flores, no cumplió con la orden y continuó conduciendo.

El vehículo se detuvo en Spur 601 y Loop 375, donde Flores fue detenido sin mayores incidentes.

El joven fue puesto bajo arresto y acusado de evadir arresto o detención con un vehículo y luego ingresado en el Centro de Detención del Condado de El Paso.