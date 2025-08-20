El Paso: Arrestan a hombre buscado por órdenes de delitos graves activas

El Paso.- El 19 de agosto de 2025, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, trabajando en coordinación con la Oficina del Constable del Condado De El Paso, recibieron información sobre un individuo buscado con órdenes de delitos graves activas. Se dio a conocer que el sujeto estaba empleado en un sitio de construcción en el bloque 10300 de Desert Oak Court en El Paso, Texas, 79927.

Los agentes realizaron una búsqueda en el sitio de varios pisos y finalmente descubrieron al sospechoso escondido detrás de una tabla de madera contrachapada de cuatro pies por ocho pies. El individuo, identificado como José Ángel Enríquez, de 35 años, fue detenido sin incidentes y registrado en el centro penitenciario del condado de El Paso con los siguientes cargos:

Asalto agravado con arma mortal.

Posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente.

Descarga de arma de fuego en ciertos municipios.

Enríquez había sido incluido previamente en la lista de los más buscados de El Paso durante la semana del 25 de julio de 2025.