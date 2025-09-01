Él es el exentrenador de porristas arrestado por grabación ilegal en El Paso

El Paso.- Un exentrenador de una organización de porristas juveniles fue arrestado el sábado y acusado de grabar a los dueños del grupo sin su consentimiento, de acuerdo con registros de la cárcel y entrevistas con las presuntas víctimas.

Christopher Sotelo está acusado de dos cargos de grabación visual invasiva. El hombre pagó una fianza y se encuentra en libertad.

Los propietarios de la organización de porristas Texas Bandits All-Stars confirmaron que Sotelo alguna vez trabajó con ellos, pero fue despedido después del incidente.

Los propietarios de la organización, que pidieron no ser identificados, dijeron que ellos fueron las víctimas y que fueron grabados sin su consentimiento.

Agregaron que están presentando cargos y que hay una investigación en curso.