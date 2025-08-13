El Paso: Anuncian evento de canje de armas
Foto: Associated Press | Ilustrativa

El Paso.- El condado de El Paso llevará a cabo un evento de canje de armas el sábado 16 de agosto.

El evento se llevará a cabo de 8:00 de la maña a 12 de la tarde en Ascarate County Tax Office.

Las personas pueden entregar armas de fuego no deseadas a cambio de tarjetas de regalo, sin necesidad de hacer preguntas.

Las armas de fuego deberán estar descargadas y transportadas en el maletero del vehículo. No hay límite de armas de fuego por vehículo.

También se podrán entregar municiones. No se aceptarán armas fantasma.

Compartir:
Tal vez te interese
Tres personas sin vida tras ataque en Vilago Residencial
NetTV Tres personas sin vida tras ataque en Vilago Residencial
Recibe Sheinbaum reconocimiento de EU por entrega de 26 narcotraficantes
Nacional Recibe Sheinbaum reconocimiento de EU por entrega de 26 narcotraficantes
Publicidad
Enlaces patrocinados