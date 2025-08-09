El Paso.- El Paso Animal Services se unió nuevamente a la campaña nacional "Despejen los Refugios" este agosto, promoviendo la adopción de mascotas y concientizando sobre las miles de mascotas que esperan un hogar amoroso.

Desde su lanzamiento en 2015, "Despejen los Refugios", liderada por las estaciones NBCUniversal Local y Telemundo, ha ayudado a más de 1 millón de mascotas a encontrar hogar y ha recaudado millones de dólares para refugios y rescates en todo el país.

Durante todo el mes, El Paso Animal Services ofrecerá adopciones gratuitas en todos sus centros de adopción y organizará eventos comunitarios externos en toda la ciudad, facilitando más que nunca encontrar un nuevo miembro peludo para la familia.

Las adopciones gratuitas están disponibles diariamente en las siguientes ubicaciones:

El Paso Animal Services, 5001 Fred Wilson Ave. Abierto todos los días de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Westside Adoption Center, 5625 Confetti Dr. Abierto todos los días, de 12:00 a 6:00 de la tarde..

Mission Valley Adoption Center, 9068 Socorro Rd. Abierto todos los días, de 12 p. m. a 5:00 de la tarde.

CATZ (Cats at the Zoo), 4001 Paisano Dr. Viernes a domingo, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Además de las oportunidades de adopción, muchos eventos externos ofrecerán microchips gratuitos para mascotas y vacunas a bajo costo para el público.