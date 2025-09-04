El Paso: Aceptan solicitudes para vendedores y food trucks para el WinterFest

El Paso.- La Ciudad de El Paso está aceptando solicitudes para vendedores locales y camiones de comida para ser parte de la ceremonia del día de apertura del WinterFest.

Los interesados deben ingresar a esta página. La fecha límite para enviar la solicitud es el 12 de septiembre.

El tradicional evento navideño de la vecina ciudad iniciará el 22 de noviembre y se extenderá hasta el 4 de enero de 2026.

El primer día de WinterFest atrae a más de 65 mil espectadores al centro de la vecina ciudad para el desfile de luces, la ceremonia de encendido del árbol y el escenario de entretenimiento. Durante la temporada, más de 430 mil personas del área de El Paso, el sur de Nuevo México y Chihuahua, México, asisten al popular festival de invierno.

La Plaza San Jacinto se ilumina con más de 500 mil miniluces, decoraciones de gran tamaño y un árbol navideño de 55 pies (16.76 metros) que es la pieza central de las exhibiciones.

Los eventos característicos de la celebración incluyen música en vivo y una pista de patinaje sobre hielo.