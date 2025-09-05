Disfruta de 'Encanto' en este parque de El Paso

El Paso.- El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de El Paso invita a la comunidad a su noche de películas.

Este evento se llevará a cabo este viernes 5 de agosto a las 7:30 de la tarde en Cleveland Square Park, ubicado en 510 N. Santa Fe St.

La película que se proyectará es "Encanto".

"Traigan sus mantas, sillas de jardín y a toda la familia para una noche inolvidable bajo las estrellas!", se lee en una publicación en redes sociales.