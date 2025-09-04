Desaparece menor de 12 años en Las Cruces

Nuevo México.- El Departamento de Policía de Las Cruces solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Jocelyn Morales, de 12 años.

La menor fue vista por última vez alrededor de las 5:00 de la mañana de este jueves en la cuadra 3200 de Oak Street en Las Cruces.

Se la describe como una mujer de 1.57 metros de altura, que pesa alrededor de 61 kilos y tiene cabello y ojos marrones.

Jocelyn vestía pantalones deportivos negros y rojos, una camisa negra y una sudadera con capucha negra.

Quien tenga información sobre su paradero debe llamar a la Policía al (575) 526-0795.