Declara Texas el fin del brote de sarampión en el estado

Texas.– El brote de sarampión en Texas que enfermó a 762 personas desde fines de enero terminó, dijeron el lunes funcionarios de salud del estado.

Han pasado más de 42 días desde que se confirmó el último caso nuevo, lo que alcanza el umbral que las autoridades de salud pública utilizan para declarar el fin de los brotes de sarampión. La última persona con un caso relacionado con el brote presentó una erupción el 1 de julio, según datos estatales.

Dos niños texanos no vacunados murieron a causa del virus a principios de este año y 100 personas fueron hospitalizadas durante el brote, que se extendió a 37 condados. El brote se vinculó con brotes en Canadá, México y otros estados de EU.

Estados Unidos está atravesando su peor año de sarampión en más de tres décadas, a medida que disminuyen las tasas de vacunación infantil contra el virus y más padres solicitan exenciones de los requisitos escolares. Estados Unidos ha confirmado 1356 casos hasta el 5 de agosto, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU La tercera muerte por sarampión en el país fue la de un adulto no vacunado en Nuevo México, quien falleció en marzo.

El oeste de Texas fue el epicentro del sarampión en el país durante meses. El virus comenzó a propagarse allí en comunidades menonitas unidas y con baja vacunación en el condado de Gaines.

Incluso con ese brote terminado, es probable que Texas vea más casos a medida que el virus se propaga por todo el mundo, dijeron las autoridades.

Al menos 19 estados de EU han tenido brotes de sarampión este año. Al otro lado de la frontera, en Chihuahua, México, un brote que comenzó con un niño que visitó el condado de Gaines se ha disparado a 3854 casos y 13 muertes. Otro brote en Ontario, Canadá, comenzó en octubre, enfermando a 2362 personas hasta la fecha y matando a una. Y 1762 personas han enfermado en Alberta, Canadá.

Antes del brote, la mayoría de los médicos de Texas nunca habían visto un caso de sarampión debido a lo poco común que se ha vuelto, dijo la Comisionada del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, Jennifer Shuford.

Ella atribuyó el éxito de las pruebas, la vacunación, el seguimiento y la educación a la contribución para poner fin al brote.

"Quiero destacar el trabajo incansable de los profesionales de la salud pública en todo el estado que contribuyeron a la contención de uno de los virus más contagiosos", dijo Shuford en un comunicado.

El sarampión causa sarpullido y síntomas respiratorios que pueden causar complicaciones graves o la muerte. Se previene con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, obligatoria para la mayoría de los niños pequeños antes de empezar la escuela.