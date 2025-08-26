DEA El Paso organiza una cumbre para ayudar a familias afectadas por las drogas

Nuevo México.- La División de El Paso de la Administración de Control de Drogas (DEA), junto con otras agencias regionales y federales, invita a las familias que perdieron a un ser querido debido a sustancias ilícitas a su evento Cumbre Familiar.

El evento se llevará a cabo de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche de este martes 26 de agosto y de 8:00 de la mañana a 5:15 de la tarde del miércoles 27 de agosto en el Parque Red Rock de Church Rock, Nuevo México.

La Cumbre Familiar es para familias de Nuevo México y el oeste de Texas que han perdido a un miembro de su familia por el fentanilo u otras sustancias ilícitas. En los eventos, las agencias brindarán información de concientización, recursos educativos y les presentarán a otros socios de prevención, tratamiento y asesoramiento.

El evento es gratuito y las familias interesadas en asistir deben registrarse comunicándose con Michelle Rincon al (915) 479-2540 o [email protected].

Esto se produce en el marco del Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo, que se celebra el 21 de agosto.

Las siguientes agencias estarán presentes:

División de El Paso de la DEA.

Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Nuevo México.

Oficina de Asuntos Indígenas y Control de Drogas.

Administración del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.

KeepNM Alive.

y más.

La División El Paso de la DEA presta servicios a El Paso, Alpine, Midland y todo Nuevo México.