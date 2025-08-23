Construyen en El Paso la Estación de Bomberos 38

El Paso.- El Departamento de Mejoras Capitales del Municipio de El Paso está realizando la ampliación de la cobertura de los servicios de bomberos y emergencias con la construcción de la Estación de Bomberos 38, colocada en el extremo este de El Paso, cerca de la intersección de las calles Pebble Hills y Tim Foster.

Esta nueva instalación de 9 mil pies cuadrados, que se encuentra actualmente en construcción, incluye nuevos dormitorios, baños, una cocina, oficinas, un gimnasio y tres bahías para vehículos de emergencia.

Además, esta Estación de Bomberos está ubicada junto al recién construido Centro Regional del Departamento Policíaco del Este Superior (Upper Eastide Police Regional Command Center), lo que contribuye a aumentar aún más la cobertura de seguridad en esta zona de la ciudad.

Ambos proyectos forman parte del Bono de Seguridad Pública del 2019, que fue aprobado por los votantes, y forman parte del compromiso del Municipio de El Paso para mantener nuestra posición como una de las ciudades más seguras del país.