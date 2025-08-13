¿Conoces a estos bandidos? Los busca la Policía de El Paso por robo de alcohol

El Paso.- El Departamento de Policía de El Paso compartió imágenes de hombres involucrados en tres casos de robo.

La corporación pidió apoyo de la comunidad para identificarlos, por lo que se puede reportar cualquier información al 915-832-4400 o al 915-566-TIPS (8477).

El primer caso ocurrió el 25 de mayo a las 2:22 de la mañana en el Circle K de 3100 N. Zaragoza.

Otro hecho se dio el 6 de junio a la 1:30 de la mañana en Circle K ubicado en 1600 N. Zaragoza.

También se busca al involucrado en el robo del 18 de julio a las 2:24 de la tarde en 10898 Montana.

Esta búsqueda forma parte de una campaña de la Policía para identificar a personas captadas por cámaras robando alcohol de las tiendas locales.