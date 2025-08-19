El Paso.- El incendio de Sun Metro que dejó a dos personas sin vida a principios de este año fue causado por un cilindro de gas que se perforó después de que un autobús se cayera de un elevador hidráulico.

Un informe de la Oficina del Jefe de Bomberos de El Paso indica que el cilindro, compuesto de gas natural comprimido, fue perforado por un panel de control adyacente de un elevador. Esto provocó una liberación incontrolada de gas inflamable.

"La fricción mecánica o la corriente eléctrica resultante encendieron la mezcla de gas y aire, provocando una deflagración y múltiples explosiones", se lee en un comunicado.

El incendio y la explosión mataron a dos personas e hirieron a otras seis el 11 de febrero en el Centro de Operaciones de Tránsito de Sun Metro en 10151 Montana Ave.

La explosión ocurrió en la bahía de trabajo 26.

Las fotos del informe muestran un autobús volcado en la plataforma 26, volcado sobre el lado del conductor. El autobús quedó siniestrado y presentó daños por incendio y explosión.

El incendio fue clasificado como no intencional y el caso fue cerrado, según el informe.