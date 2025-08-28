Cerrarán vertederos de El Paso por el Día del Trabajo
Foto: Cortesía

El Paso.- La Ciudad de El Paso dio a conocer que las oficinas de la administración del Departamento de Servicios Ambientales (ESD) y vertederos del Gran El Paso estarán cerradas el lunes 1 de septiembre, en honor al Día del Trabajo.

El día festivo no afectará a las colecciones y las estaciones de colección ciudadana (CCS), ya que normalmente están cerradas los lunes.

El horario normal de las oficinas de la administración de vertedero y ESD se reanudará el martes 2 de septiembre.

Para más información, visita este enlace o llama al (915) 212-6000.

