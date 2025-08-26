Causa incendio fuertes daños a vivienda en Las Cruces

Las Cruces.– Un fuerte incendio causó severos daños a una vivienda en la cuadra 3800 de Silverado Loop el lunes por la mañana en Las Cruces, Nuevo México.

El siniestro ocurrió cerca de la 1:00 de la mañana. Al llegar, bomberos encontraron un intenso fuego proveniente de un edificio residencial.

Elementos de bomberos lograron ingresar a la casa y pudieron determinar que el fuego había involucrado el ático, pero pudieron extinguir el fuego en cuestión de minutos y evitar que se extendiera por todo el edificio.

Las cuadrillas de bomberos que acudieron al lugar tuvieron problemas iniciales con el agua, ya que el hidrante cercano a la casa tenía baja presión, pero lograron solucionarlos.

Los agentes de la Policía de Las Cruces también ayudaron a un propietario a ponerse a salvo, ya que se vio obligado a salir por la puerta trasera y necesitaba ayuda con las puertas laterales cerradas.

No se reportaron heridos.

La causa del incendio aún se investiga.