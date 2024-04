El Paso.- Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), visitó el miércoles El Paso Healing Garden, en memoria de las 23 víctimas del tiroteo de Walmart ocurrido el 3 de agosto de 2019

"Es un honor, de verdad, estar en este hermoso lugar y poder atestiguar el simbolismo que guarda este Healing Garden, en donde, no solamente se recuerda a las personas que fallecieron a través de estos árboles, de estos cipreses que han sido sembrados aquí en memoria de estas personas. Pero también porque es un lugar de sanación, es un lugar donde uno viene también a encontrarse, a yo diría, a reflexionar sobre dónde estamos, qué podemos hacer como una comunidad binacional mexicano-estadunidense en donde compartimos tantas cosas, pero, entre otras, compartimos también el honor a nuestros muertos, el honor a nuestros ancestros", expresó la canciller mexicana.

Bárcena expuso que el juez Ricardo Samaniego le habló la historia de este parque: "me contó que este laberinto que está aquí en el centro, es un símbolo muy importante de que uno a veces siente que está en un laberinto en la vida y que no hay salida; y de pronto en este laberinto sí hay salida. Así es de que eso me gustó muchísimo, y también la idea de que las flores han sido sembradas por las familias, y creo que eso es algo muy hermoso. Y que incluso, viene gente que quizás no tenía una relación tan directa con las personas y las víctimas de esta terrible masacre que hubo, en realidad, el 3 de agosto de 2019, pero que, aun así, siente la profundidad de un lugar como este. Yo realmente creo que estamos en un lugar muy especial".