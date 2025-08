Cae soldado de Fort Bliss acusado de espionaje y violaciones de exportación

El Paso.- Un soldado en servicio activo destacado en Fort Bliss fue arrestado en El Paso por cargos penales de intento de transmisión de información de defensa nacional a un adversario extranjero e intento de exportación de datos técnicos controlados sin licencia.

Según documentos judiciales, Taylor Adam Lee, de 22 años, posee una autorización de seguridad de Alto Secreto (TS) e Información Compartimentada Sensible (SCI). Desde aproximadamente mayo de 2025 hasta la actualidad, Lee intentó demostrar sus credenciales del Ejército de Estados Unidos y enviar información de defensa estadunidense al Ministerio de Defensa de Rusia. En junio de 2025, Lee presuntamente transmitió en línea información técnica de exportación controlada sobre el tanque M1A2 Abrams y ofreció asistencia a la Federación Rusa, declarando: "Estados Unidos no está contento conmigo por intentar exponer sus debilidades", y añadió: "A estas alturas, incluso me ofrecería como voluntario para ayudar a la Federación Rusa cuando estuviera ahí de cualquier manera".

En julio, en una reunión presencial entre Lee y quien creía ser un representante del gobierno ruso, Lee presuntamente le entregó una tarjeta SD. Lee procedió a proporcionar un resumen detallado de los documentos y la información contenida en la tarjeta SD, incluyendo documentos e información sobre el M1A2 Abrams, otro vehículo blindado de combate utilizado por el ejército estadunidense, y operaciones de combate. Varios de estos documentos contenían datos técnicos controlados que Lee no tenía autorización para proporcionar. Otros documentos en la tarjeta SD estaban marcados como Información Controlada No Clasificada (CUI) y presentaban advertencias y controles de difusión. Durante la reunión, Lee declaró que la información de la tarjeta SD era sensible y probablemente clasificada.

Durante y después de la reunión de julio, Lee habló sobre la obtención y entrega al gobierno ruso de un componente específico del tanque M1A2 Abrams. El 31 de julio de 2025, Lee entregó lo que parecía ser el componente a una unidad de almacenamiento en El Paso. Después, Lee envió un mensaje a quien creía ser un representante del gobierno ruso: «Misión cumplida».

Lee fue arrestado este miércoles por la mañana y compareció por primera vez ante un tribunal federal ese mismo día.

El abogado litigante Menno Goedman, de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional, y los fiscales federales adjuntos Nathan Brown y Mallory Rasmussen, del Distrito Oeste de Texas, están a cargo de la acusación.