Cae hombre por golpear a su pareja durante discusión en Horizon

Horizon City.– Oficiales de policía de Horizon City detuvieron a Esteban Ricardo Reyes, quien fue acusado por su pareja de haberla agredido físicamente durante una discusión el pasado 3 de agosto cerca de la 1:22 de la mañana.

El incidente de violencia familiar ocurrió en la cuadra 14000 de Tobe Davis Dr.

Los agentes hablaron con la víctima, quien informó haber sido agredida físicamente. Tras la investigación, Esteban fue transportado al centro penitenciario del condado de El Paso, donde su fianza se fijó en 3 mil dólares.

La policía pidió a la comunidad que si conoce a alguien que sufre abuso, llamar al 911 en caso de emergencia o ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Horizon City al (915) 852-1047 para obtener ayuda.