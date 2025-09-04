Cae entrenador por grabar a porristas en baños de gimnasio en El Paso

El Paso.– Christopher Sotelo, de 32 años de edad y exentrenador de porristas de la organización Texas Bandits All-Stars, fue arrestado el 29 de agosto y acusado de dos cargos de grabación visual invasiva. Salió bajo fianza el 30 de agosto, dio a conocer el Departamento de Policía de El Paso.

El 23 de agosto, un empleado del gimnasio supuestamente encontró un pequeño objeto negro, de forma rectangular, similar a un teléfono inteligente, en uno de los baños.

El objeto se encontró en el estante inferior de una torre de tres contenedores, frente al inodoro. El empleado lo recogió, creyendo que se trataba de una cámara oculta, e informó a uno de los propietarios.

Según documentos judiciales, el copropietario revisó el dispositivo y encontró lo que se creía que era una pequeña lente de cámara en el lateral y una tarjeta micro SD de 64 GB. El otro propietario y su personal fueron notificados del hallazgo.

Otro empleado revisó el segundo baño y encontró algo que parecía ser un bolígrafo sobre un objeto decorativo, encima del inodoro, envuelto en una pequeña toalla de papel. El empleado les dijo a los dueños que el bolígrafo estaba caliente al tacto, lo que indicaba que había sido usado recientemente.

Los propietarios llevaron luego los artículos a la policía y encontraron dos grabaciones de vídeo en el dispositivo con forma de bolígrafo.

Según documentos judiciales, una grabación, identificada como VID0201.MOV, de menos de 4 minutos de duración, mostraba a Sotelo mirando a la cámara mientras manipulaba el dispositivo, como si estuviera posicionándola. Sotelo salió del baño.

Sotelo enfrenta cargos penales por las grabaciones invasivas. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de cárcel y estar obligado a registrarse como delincuente sexual según la ley de Texas.