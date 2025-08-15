Cae conductor ebrio con arma tras parada de tráfico en Horizon
Foto: Cortesía

El Paso.- Francisco Leo Nolasco, de 52 años, fue arrestado por conducir ebrio y portar ilegalmente un arma el sábado 9 de agosto en Horizon City.

Alrededor de la 1:47 de la mañana de ese día, los oficiales detuvieron un vehículo por una infracción de equipo en el área de la cuadra 13800 de Town Center Boulevard.

Los oficiales del Departamento de Policía de Horizon City se pusieron en contacto con el conductor, identificado como Nolasco, quien mostraba signos de intoxicación.

Durante la investigación, el agente vio una pistola ubicada en un área del vehículo que era de fácil acceso para Nolasco, lo que representaba un riesgo potencial para la seguridad.

Nolasco aceptó someterse a pruebas estandarizadas de sobriedad en campo y mostró signos de incapacidad. Posteriormente fue arrestado.

Compartir:
Tal vez te interese
Más de 3 mil corredores participarán en el Maratón Internacional de Juárez
Juárez Más de 3 mil corredores participarán en el Maratón Internacional de Juárez
Doble de Albies en la 8va da triunfo a Bravos sobre Mets
Deportes Doble de Albies en la 8va da triunfo a Bravos sobre Mets
Publicidad
Enlaces patrocinados