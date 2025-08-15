Cae conductor ebrio con arma tras parada de tráfico en Horizon

El Paso.- Francisco Leo Nolasco, de 52 años, fue arrestado por conducir ebrio y portar ilegalmente un arma el sábado 9 de agosto en Horizon City.

Alrededor de la 1:47 de la mañana de ese día, los oficiales detuvieron un vehículo por una infracción de equipo en el área de la cuadra 13800 de Town Center Boulevard.

Los oficiales del Departamento de Policía de Horizon City se pusieron en contacto con el conductor, identificado como Nolasco, quien mostraba signos de intoxicación.

Durante la investigación, el agente vio una pistola ubicada en un área del vehículo que era de fácil acceso para Nolasco, lo que representaba un riesgo potencial para la seguridad.

Nolasco aceptó someterse a pruebas estandarizadas de sobriedad en campo y mostró signos de incapacidad. Posteriormente fue arrestado.