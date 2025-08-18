El Paso, Texas.- Durante la pasada semana, elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) arrestaron a un ciudadano mexicano en la fila del Puente Internacional Paso del Norte luego de que le fueran localizados casi 32 kilos de metanfetamina al interior del vehículo que manejaba.

De acuerdo con el reporte de la agencia federal, el ahora detenido conducía una camioneta de la marca Ford, modelo Expedition y del año 2008. Dicho automotor primero fue revisado por agentes caninos para posteriormente ser inspeccionado con rayos x.

Acorde con CBP, los narcóticos fueron localizados al interior del tanque de gasolina de la citada camioneta. En total, se extrajeron 60 envoltorios de papel aluminio y bolsas selladas. Posteriormente se confirmó que los paquetes contenían la sustancia mencionada.

El conductor, de 25 años de edad, permanece bajo custodia de las autoridades americanas y es investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS en inglés).

Según cifras proporcionadas por CBP, de octubre a la fecha se han incautado mil 304 libras (591 kilos) solo de metanfetamina en la frontera que conecta a Ciudad Juárez y El Paso.