Buscan a Rodney Jermaine Henderson, desaparecido en El Paso

El Paso.- La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Rodney Jermaine Henderson, de 52 años, quien fue visto por última vez el 1 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 8:50 de la noche.

Henderson es descrito como un macho de color, 6'0" de altura, que pesa aproximadamente 190 libras, con una cabeza calva, ojos marrones y un tez oscuro. Tiene varios tatuajes, incluyendo "RIP Minnie Mouse/New York Skyline" en su brazo derecho e "Isaiah" en su brazo izquierdo.

El hombre fue visto por última vez usando una camiseta negra con las palabras "Homey Don't Play That" con diseño de payaso, pantalones cortos negros y zapatos negros. Puede estar conduciendo un Kia Sorrento SUV 2019, placa DVMANE de Texas, con una pegatina "Elevate" en el parabrisas trasero.

Quien cuente con información sobre el paradero de Rodney Jermaine Henderson debe llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso al (915) 832-4408.