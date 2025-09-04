Buscan a hombres por robo de chaleco táctico en El Paso

El Paso.- La Policía de El Paso solicita el apoyo de la comunidad para identificar a hombre que robaron en un negocio de Mission Valley.

Alrededor de la 1:13 de la tarde del 21 de agosto, dos sujetos tomaron un chaleco táctico de 5.11 Tactical, ubicado en 6800 Gateway East. Los hombres se fueron en un vehículo blanco de cuatro puertas.

Quien cuente con información sobre este caso debe llamar al 915-566-8477 (TIPS) o reportar en línea.

Si los datos aportados a la corporación llevan a un arresto, puedes calificar para una recompensa en efectivo.