Buscan a hombre por robar paquetes de carne seca en El Paso

El Paso.- La Policía de El Paso solicita el apoyo de la comunidad para identificar a un hombre involucrado en un robo en una tienda de conveniencia en Mission Valley.

El sujeto tomó varios paquetes de carne seca de la tienda DK en 9370 North Loop y se fue en un Honda Civic plateado.

Los hechos ocurrieron a las 8:39 de la noche del 4 de agosto.

Quien cuente con información sobre este caso debe llamar al 915-566-8477 (TIPS) o reportar en línea. Si los datos aportados a la corporación llevan a un arresto, puedes calificar para una recompensa en efectivo.