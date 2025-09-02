Bomberos de El Paso tendrán un evento de conmemoración del 11 de septiembre
Foto: Cortesía

El Paso.- El Departamento de Bomberos de El Paso recordará los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que mataron a casi 3 mil personas, incluidos 343 tragahumos que dieron su vida en el cumplimiento de su deber.

La ceremonia será a las 8:30 de la mañana del jueves 11 de septiembre en la Estación de Bomberos No. 18, 7901 San Jose Road.

Acompañados por dignatarios locales, compañeros socorristas y miembros de la comunidad, los elementos se reunirán para un solemne homenaje al coraje, el sacrificio y el servicio demostrados en ese trágico día.

La ceremonia brindará una oportunidad para que los residentes de El Paso hagan una pausa y reflexionen sobre la valentía de los socorristas que se apresuraron a enfrentar el peligro para salvar a otros, así como para solidarizarse con aquellos que continúan sirviendo y protegiendo.

