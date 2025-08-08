Bibliotecas Públicas de El Paso anuncian cierres temporales por modernización

El Paso.- Las Bibliotecas Públicas de El Paso cerrarán temporalmente cada una de sus sucursales, una a la vez, de agosto a noviembre como parte de una modernización integral para implementar la tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (RFID).

Con la excepción de la Biblioteca Principal, que ya se ha modernizado, cada sucursal cerrará durante aproximadamente una o dos semanas para que el personal pueda reetiquetar los artículos en circulación con etiquetas RFID. La modernización tecnológica optimizará el proceso de préstamo, mejorará la precisión del inventario y ampliará las opciones de autopréstamo para los usuarios de la biblioteca.

El proyecto incluye:

Etiquetado de todo el material en circulación con etiquetas RFID.

Instalación de lectores RFID en las estaciones de autopago y mostradores de facturación.

Mejora de los sistemas automatizados de manejo de materiales.

Las mejoras buscan optimizar las devoluciones, agilizar los pagos, mejorar el control de inventario y reforzar la seguridad.

Horario tentativo de cierre:

Richard Burges: 11 de agosto.

Armijo: 25 de agosto.

Esperanza Acosta Moreno: 2 de septiembre.

Westside: 15 de septiembre.

Sergio Troncoso: 22 de septiembre.

Irving Schwartz: 29 de septiembre.

Memorial Park: 6 de octubre.

Clardy Fox: 13 de octubre.

Judge Marquez: 20 de octubre.

Enrique Moreno/Valle Bajo: 3 de noviembre.

Bookmobile: 10 de noviembre.

Chamizal: 10 de noviembre.

Dorris Van Doren: 17 de noviembre.

Se recomienda a los usuarios utilizar ubicaciones alternativas durante el cierre de su biblioteca local. Los servicios en línea, incluyendo libros electrónicos, audiolibros y bases de datos de investigación, permanecen disponibles las 24 horas en este enlace.