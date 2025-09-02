Atropella a niña de 10 años y se da a la fuga en El Paso

El Paso.– Una niña de 10 años fue atropellada por un vehículo en Canutillo, condado de El Paso, el pasado domingo 31 de agosto, cuando la menor paseaba en la calle a bordo de su patín. El auto responsable, al parecer un Honda Element, se dio a la fuga, por lo que las autoridades piden ayuda de la comunidad para identificar al o la chofer.

La menor fue llevada a un hospital y fue dada de alta, por lo que ya se encuentra en su hogar en recuperación.

De acuerdo con vecinos, no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo, por lo que llaman a las autoridades a tomar medidas para evitar que las personas circulen a alta velocidad en el área.

El momento del accidente quedó grabado por una cámara de vigilancia.