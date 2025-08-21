Arrestan a teniente de Bomberos en El Paso tras chocar contra 'biker'

El Paso.– Manuel Álvarez Esquivel, de 34 años de edad y con 17 años de servicio en el Departamento de Bomberos en El Paso, fue arrestado por la policía después de haber chocado contra una motocicleta el lunes 18 de agosto en Gateway East, cerca de Lomaland.

Álvarez, de acuerdo con información preliminar presentada por la Policía de El Paso, conducía en estado de ebriedad y usaba su teléfono celular cuando ocurrió el accidente.

El teniente de Bomberos de El Paso conducía un Honda Civic azul modelo 2020 cuando se impactó en contra de una motocicleta conducida por Víctor Manuel Estrada, quien tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital del Sol, donde más tarde se confirmó que sufrió fracturas de costillas y en la pelvis.

Manuel Álvarez quedó en libertad después de que pagó una fianza de 15 mil dólares, sin embargo, el caso continúa bajo investigación mientras se desarrolla el proceso judicial en contra del teniente, quien enfrenta cargos por conducir intoxicado y producir daños.

Con información de Telemundo El Paso