Arrestan a sospechoso por robo y fraude con tarjetas de crédito en El Paso

El Paso.– La Oficina del Sheriff en El Paso dio a conocer que logró el arresto de Danny Joseph Navarro, de 41 años, por el caso de robo y robo a tarjeta de crédito.

La detención se hizo el 6 de agosto de 2025, cuando elementos respondieron a un robo en una tienda Circle K en la cuadra 12200 de Eastlake. El cajero informó que un hombre desconocido llegó detrás del mostrador y robó la billetera del cajero, que contenía efectivo, múltiples tarjetas de débito y crédito, e identificación personal, antes de huir en un Honda Accord gris, según dio a conocer la Oficina.

Autoridades respondieron y se inició inmediatamente una investigación, recolectando imágenes de vigilancia de los negocios cercanos y utilizando bases de datos de lectores de matrículas. Estos esfuerzos llevaron a la identificación del vehículo involucrado.



Ese mismo día, la víctima comenzó a recibir alertas de sus instituciones financieras sobre múltiples intentos y transacciones completadas usando las tarjetas robadas. Se le siguió la pista en varios lugares donde el hombre había hecho las transacciones dentro de la ciudad de El Paso, obteniendo videos que mostraban al hombre usando las tarjetas.



A través de la investigación, el sospechoso fue identificado como Danny Joseph Navarro de 41 años. Quien enfrenta cargos por robo de propiedad y abuso de tarjetas de crédito.

Al hombre se le impuso una fianza de 21 mil dólares.