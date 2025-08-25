Arrestan a sospechoso de asesinar a hombre en pelea de tráfico en El Paso

El Paso.– Elijah Gabriel Márquez Durán, de 18 años, fue arrestado por la policía de El Paso el pasado miércoles 20 de agosto al estar posiblemente vinculado en el asesinato de un hombre luego de una pelea de tráfico.

El incidente ocurrió el 14 de agosto en el noroeste de El Paso, según el Departamento de Policía de El Paso (EPPD). Los oficiales respondieron a un tiroteo cerca de la intersección de Enchanted Springs y Bluff Creek, una nueva subdivisión en el área cerca de The Hospitals of Providence en el campus Transmountain.

Testigos afirman que un incidente de furia al volante condujo al tiroteo en el noroeste de El Paso.

Elijah Gabriel, residente de Las Cruces, es acusado de agresión con agravantes con arma mortal, con una fianza de 100 mil dólares. Fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de El Paso.