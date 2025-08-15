Arrestan a padre porque su hijo no compareció ante corte en El Paso

El Paso.– Roberto Carlos Herrera Bustamante quedó bajo arresto luego de que tras una parada de tráfico la Policía de Horizon City detectó una orden de arresto pendiente debido a que su hijo menor de edad no compareció ante una corte en El Paso.

Fue el 7 de agosto de 2025, aproximadamente a las 11:50 de la mañana, cuando oficiales del Departamento de Policía de Horizon City realizaron una parada de tráfico por una falta cerca de la cuadra 14600 de Horizon Blvd en Horizon City, Texas.

En Texas, si un menor no comparece ante el tribunal o sigue una orden judicial, puede resultar en un delito menor de clase C, una orden de arresto y posible suspensión o denegación de una licencia de conducir. Los padres o tutores también pueden enfrentar consecuencias similares si un menor no comparece o cumple los requisitos del tribunal.

Herrera Bustamante fue transportado al centro penitenciario del condado de El Paso, donde fue registrado por la orden judicial pendiente. Su fianza se fijó en 750 dólares.

El Departamento de Policía de Horizon City anima a todos los residentes a abordar cualquier obligación judicial con prontitud para evitar consecuencias legales adicionales.