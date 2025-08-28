Arrestan a menor relacionado en tiroteo en el noroeste de El Paso

El Paso.– Un joven de 17 años fue arrestado y acusado por su posible relación en un tiroteo que dejó a un hombre gravemente herido la semana pasada en el noroeste de El Paso, según una declaración jurada de arresto presentada el 21 de agosto.

El tiroteo ocurrió el 14 de agosto, cerca de la intersección de Enchanted Springs Drive y Willie Mier Street. Oficiales del Comando Regional de Westside acudieron al lugar y encontraron a la víctima, identificada como Daniel Torres, de 41 años, con heridas de bala en el brazo izquierdo y el torso.

Torres fue trasladado de urgencia al Centro Médico Universitario para recibir tratamiento que le salvó la vida.

Testigos declararon a la policía que vieron un Dodge Charger gris alejarse a toda velocidad del lugar de los hechos y a un sospechoso huyendo a pie tras estar cerca del vehículo.

Tanto el vehículo como el individuo fueron vistos girando a la izquierda en Nearpoint Drive. Varios testigos también informaron que un coche similar se había visto con frecuencia en la zona.