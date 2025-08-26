Arrestan a menor por conducir en estado de ebriedad en Horizon

El Paso.- Gerardo Montalvo, de 19 años, fue arrestado y acusado de conducir bajo la influencia del alcohol (DWI) después de haber estado presuntamente involucrado en un accidente automovilístico en Horizon City.

La Policía de Horizon dio a conocer que a Montalvo se le fijó una fianza de 2 mil dólares.

Aproximadamente a las 4:15 de la mañana del 14 de agosto, la corporación recibió una llamada sobre un accidente a lo largo de la cuadra 14000 de Horizon Boulevard. Al llegar, dijeron que el conductor, identificado como Montalvo, presentaba múltiples signos de ebriedad.

El joven aceptó realizar pruebas de sobriedad en campo estandarizadas, que confirmaron signos de su deterioro.

Posteriormente proporcionó una muestra de aliento en la sede del HCPD, que arrojó un resultado superior al límite legal.