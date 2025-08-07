Arrestan a joven que chocó y acosó a conductor en Horizon City

Horizon City.– La policía de Horizon City dio a conocer que Ximena García-Baca, de 18 años, se entregó a las autoridades luego de que fue señalada de chocar su automóvil y acosar a un conductor al seguirlo por varios metros el pasado 14 de marzo de este año.

De acuerdo con el Departamento de Policía, Ximena se entregó sin incidentes el 1 de agosto y fue ingresada en el Centro de Detención del Condado de El Paso por agresión agravada con arma mortal, con una fianza de $75 mil dólares.

Los hechos por lo que se le señala ocurrieron poco antes de la medianoche del 14 de marzo, cuando los oficiales respondieron a un accidente automovilístico reportado en la cuadra 13000 de Horizon Boulevard.

La investigación reveló que la víctima denunció haber sido seguida y acosada por García mientras conducía, según la policía.

Los testigos y las imágenes de video confirmaron que la joven usó su vehículo para golpear intencionalmente el auto de la víctima varias veces e intentó golpearla cuando salía de su vehículo, según la policía.

La policía indicó que García huyó del lugar antes de la llegada de los agentes. Con base en la investigación y las declaraciones de los testigos, se emitió una orden de arresto.