Arrestan a hombre por homicidio en Fabens

El Paso.- El 20 de marzo de 2025, aproximadamente a la 1:43 de la mañana, agentes del Sheriff del Condado de El Paso fueron enviados a la cuadra 100 de Mezcla en Fabens, Texas, en referencia a un incidente de disparos/agravantes.

Los agentes llegaron al lugar aproximadamente a la 1:50 de la mañana y localizaron a una víctima masculina que sufrió múltiples heridas de bala. Se iniciaron medidas para salvar vidas, y la víctima fue trasladada a un hospital local, donde más tarde sucumbió a sus heridas. Fue identificado como Aaron Villa, de 26 años.

En el curso de la investigación, la Unidad de Delitos Graves del Sheriff del Condado de El Paso, con la ayuda de los Rangers de Texas, identificó a Ángel Lozano, de 23 años, como el sospechoso. El 11 de agosto, Lozano fue detenido por la Fuerza de Tareas de Delincuentes Violentos de Colorado del Servicio de Marshals de los Estados Unidos y reservado en la cárcel del condado de Weld en Greeley, Colorado. Lozano está pendiente de extradición al Condado de El Paso para enfrentar cargos.

"Este arresto es el resultado de un incansable trabajo de investigación y de las fuertes alianzas que mantenemos con nuestros homólogos estatales y federales de la policía", dijo el sheriff Oscar Ugarte.