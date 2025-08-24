Apagón afecta zona noreste de El Paso

El Paso.- La compaña El Paso Electric informó que a las 5:30 de la tarde del domingo se registró un corte de energía eléctrica en la zona noreste de la ciudad.

El servicio se vio interrumpido de forma significativa, afectando a múltiples usuarios en el área.

La compañía estima que el suministro será restablecido aproximadamente a las 7:15 de la tarde, mientras equipos técnicos trabajan en la solución del incidente.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.