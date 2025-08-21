Anuncia El Paso construcción de circuito de carreras de autos y motocicletas

El Paso.– Ayer el Condado de El Paso anunció un innovador proyecto de desarrollo económico de una inversión de 17 millones de dólares, el Pan American Speedway, que será un principal destino para el desarrollo de actividades de deportes de motor y estará ubicado en North Fabens, dieron a conocer funcionarios de la ciudad.

En la presentación del proyecto, funcionarios indicaron que se crearán 29 puestos de trabajo a tiempo completo, atraerá diversas inversiones, y se impulsará el turismo y fortalecerá la economía rural del condado de El Paso.

Situado a solo 40 millas de el centro de El Paso, "Speedway transformará el Condado de El Paso en un centro de deportes de motor, recreación y vitalidad económica", anunciaron los funcionarios involucrados en el proyecto.

Cortesía

Según Pan Am Speedway, el recinto contará con pistas para karts, así como otro circuito para autos, deportivos y otros tipos de vehículos de carreras, inspirado en las pistas del Circuito de las Américas en Austin.

También habrá garajes para alquilar y condominios en el lugar para que los entusiastas de las carreras puedan comprar, para que puedan mantener su auto deportivo y otros equipos cerca de la pista.

La compañía espera que el proyecto crezca hasta convertirse en un "enorme complejo", y agregó que hay terrenos en el área adyacente para construir hoteles y restaurantes.

Se espera que el proyecto comience a construirse en algún momento entre septiembre y octubre y comience. funcionar a finales de 2026.