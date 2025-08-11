Altas ausencias en EPISD cuestan millones y ponen en riesgo programas escolares

El Paso.- El Distrito Escolar Independiente de El Paso (Episd) enfrenta una crisis financiera ligada al ausentismo estudiantil, que en el ciclo 2024-2025 ya ha provocado la pérdida de más de 25.9 millones de dólares en fondos estatales.

De acuerdo con auditorías recientes en siete escuelas secundarias, se registraron 161 mil 361 ausencias injustificadas que representaron un impacto de 9,8 millones de dólares. A nivel distrital, la cifra ascendió a 426 mil 839.5 ausencias, lo que representa un promedio de 60 dólares perdidos por estudiante y por día.

El vicepresidente de la junta y presidente del Comité de Auditoría, Dr. Jack Loveridge, alertó que la asistencia promedio del distrito es del 91 por ciento, tres puntos por debajo del objetivo del 94 por ciento, lo que equivale a otros 9 millones en recursos no recibidos.

Entre las escuelas con menor asistencia destacan Jefferson (83.5 por ciento), Bowie (84.8 por ciento) e Irvin (86.9 por ciento). Loveridge subrayó que cerrar la brecha de asistencia no solo evitaría recortes, sino que incluso podría generar un superávit de 3 millones de dólares.

El distrito planea implementar acciones correctivas y analizar estrategias que han dado resultados en otros distritos de Texas con tasas de asistencia superiores al 96 por ciento.