¡Aguas! Alertan en El Paso por estafas en correos
Foto: Grok

El Paso.- Funcionarios de la Ciudad de El Paso alertan a la comunidad sobre una posible estafa por correo electrónico, presentada por personas que se hacen pasar por personal del Departamento de Planificación e Inspecciones de la Ciudad de El Paso.

Esta estafa consiste en un correo electrónico fraudulento que hace referencia a proyectos existentes, solicita el pago de una supuesta "Cuota de Compensación de la Ciudad" e incluye información engañosa, así como una factura falsificada.

Tenga en cuenta lo siguiente:

  • La Ciudad de El Paso no envía solicitudes de pago a través de dominios de correo electrónico no oficiales (por ejemplo, @usa.com). Todas las comunicaciones oficiales se enviarán desde @elpasotexas.gov.
  • No se debe realizar ningún pago en respuesta a correos electrónicos no solicitados o sospechosos. Si recibe un mensaje de este tipo, no haga clic en ningún enlace ni abra archivos adjuntos.

Instamos a todos los clientes a seguir estas prácticas recomendadas de seguridad en el correo electrónico:

  • Verifique la dirección de correo electrónico del remitente antes de responder o tomar medidas.
  • Esté atento a señales de alerta como solicitudes de pago urgentes, errores gramaticales o dominios de remitente desconocidos.
  • Reporte correos electrónicos sospechosos.
  • No responda ni reenvíe el mensaje sospechoso.

Si ha recibido o respondido a esta estafa de phishing por correo electrónico, comuníquese con One Stop Shop:

  • En persona/Correo postal: 811 Texas Avenue; El Paso, Texas 79901.
  • Teléfono: (915) 212-0104.
  • Correo electrónico: [email protected]
